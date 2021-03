Corona-Infos Bochum Stand 14.März 2021 ,14 Uhr.

Aktuell Infiziert:

522 (+ 26)

Infektionen gesamt:

11.177 (+31)

Verstorbene :

177 (+/-0)

7-Tage -Inzidenz :

83,7 (+7,0)

Impfungen:

50.361 (+1.113 )

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum

Ich frage mich wie schlimm wird die dritte Welle.

Die dritte Welle ist da .Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt auf 79,1 -zum ersten mal seit Ende Oktober. Damals wurde der " Lockdown light" beschlossen. Was beschließen wir nun?

Was ist wenn wir alle wieder los dürfen?

Quelle:

RKI