Nur mal ein Gedanke ...

Obwohl das Jahr nicht einmal drei Monate alt ist, hat sich bereits das Unwort des Jahres herausgestellt. Und das wohl für den Rest des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus.

Corona, ich kann es schon nicht mehr hören. Ständig klingelt es in meinen Ohren, als hätte ich einen Dauer-Tinnitus. Ja gut - einen Ohrwurm aber mit Sicherheit.

Ich denke, ich werde das Radio eine Zeit lang ausschalten und Zeitung lesen. Das geht nicht so auf die Ohren. Ich weiß, dafür aber ziemlich an die Nerven.

Ja, so ist es, die aktuellen Nachrichten sind einfach nur noch unerträglich – fürchterlich was auf der Welt, mit den Menschen geschieht - meine Güte, die armen Kinder.

Ich will wirklich keine Untergangsstimmung verbreiten, aber derzeit habe ich das Gefühl, die Welt ist im im .. im Popo.

So düster, habe ich schon lange nicht die unbeschreiblichen Zustände empfunden. Menschen werden weiterhin abgeschlachtet, Afrika immer noch ausgebeutet, die Politik lügt und betrügt und und und..

Klar, die Erde wird sich weiterdrehen, was soll sie auch anderes tun, durchdrehen tun ja schon die Erd-Bewohner. Einige in ihrer Herrschsucht auf jeden Fall – aber so was von extrem.

Aber wie heißt noch so schön - "Angst ist kein guter Ratgeber".