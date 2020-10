Mit heißem Wasserdampf gegen Kaugummis auf den Straßen. Der USB hat nun seine alte Kaugummi-Entfernungsmaschine gegen eine neue ersetz.



In den Fußgängerzonen sieht man das gesprenkelte Pflaster vielerorts. Dem USB Bochum GmbH und vielen Passanten sind die kleinen Klebminen ein Dorn im Auge. Für die effektive Entfernung hat der USB eine Kaugummi-Entfernungs-Maschine angeschafft. „Den allermeisten Bürgerinnen und Bürgern ist die Sauberkeit und das ansprechende Erscheinungsbild ihrer Stadt wichtig“, so Stadtdirektor Sebastian Kopietz bei der Präsentation der Maschine. „Aber es gibt leider eben auch die anderen. In diesen Fällen hilft die neue technische Lösung des USB. Und dennoch: Wer erwischt wird, muss sich auf ein Verwarngeld von 40 Euro einstellen.“

Mit Dampf gegen feste Kaugummis



Nur mit Besen oder Kehrmaschine ist den klebrigen Hinterlassenschaft kaum beizukommen. Die alte Kaugummi-EntfernungsMaschine war in die Jahre gekommen und wurde nun durch ein neues Gerät ersetzt. Die neue Kaugummi-Entfernungsmaschine rückt den fest getretenen Kaugummis mit viel Dampf zu Leibe. Eine spezielle Lanze, aus der viele dünne 90-Grad heiße Wasserdampf-Strahlen mit bis zu 200 bar gepresst werden, bereitet jedem Kaugummi ein Ende. Das funktioniert alles ganz umweltfreundlich ohne chemische Zusätze oder Reinigungsmittel. Benötigt werden nur Wasser, Druck und Hitze. Jeder Kaugummi wird von den Mitarbeitern der USB-Stadtreinigung einzeln ins Visier genommen. Dabei muss etwa drei bis viermal über den Kaugummi gefahren werden, bis nur noch ein heller Fleck zu sehen ist.

Zwei Schritte zur Entfernung sind notwendig