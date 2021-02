Am heutigen 16. Februar hat das Polizeipräsidium Bochum eine große Kontrollaktion zur Stärkung der Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt. Mit starken Einsatzkräften hat die Direktion Verkehr insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit Ablenkung im Straßenverkehr geahndet.

Durch die Einsatzkräfte wurden in unseren drei Städten Bochum, Herne und Witten mehr als 684 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 116 Verstöße im Zusammenhang mit der ordnungswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt.

Trotz der unbeständigen Witterungssituation und der noch nicht überall gefahrlos frei befahrbaren Straßen gab es 60 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 59 weitere allgemeine Ordnungswidrigkeiten.

Ein 38-jähriger Fahrer aus Bochum konnte den Beamten an einer Kontrollstelle in Bochum keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund dafür: Er war nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach der Kontrolle wurde dem Mann natürlich die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn wird eine entsprechende Strafanzeige zukommen.

Auch Polizeipräsident Jörg Lukat hat am heutigen Tage eine Kontrollstelle in Bochum an der Herner Straße besucht. „Ablenkung im Straßenverkehr durch Handy-Nutzung ist genauso gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille“ so Lukat vor Ort - „Kein Gespräch und keine Nachricht ist so wichtig, dass man nicht sein Fahrzeug abparken oder bis zur Ankunft am Zielort warten kann.“

Wir möchten, dass sie sicher an ihr Ziel kommen.

Aus diesem Grunde werden wir auch in Zukunft in Bochum, Herne und Witten weitere Aktion durchführen.

Pressemeldung : Polizei Bochum