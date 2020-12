Die Stadt Bochum hat die neuen Corona-Zahlen für Bochum veröffentlicht. Vier weitere Personen sind sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Außerdem klettert der Inzidenzwert weiter - wegen der vielen Corona-Neuinfektionen in Bochum.

145 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

Bei uns in Bochum gibt es vier neue Corona-Todesfälle.Ein 95-jähriger Mann ist im Augusta Krankenhaus dem Coronavirus erlegen. Drei weitere Personen sind mit Corona verstorben, ein 94-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau im Sankt Anna Stift. Außerdem eine Person im Marienhospital Wattenscheid. Damit sind nun insgesamt 64 Personen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Insgesamt hat die Stadt Bochum am Mittwoch 145 Neuinfektionen gemeldet. 146 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus. 31 davon auf Intensivstationen. Unsere aktuelle Inzidenzzahl klettert auch weiter nach oben. Sie liegt jetzt bei 183,6.

Quelle: Radio Bochum