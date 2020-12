Bochum.

Die Stadt meldet vier Corona - Tote an nur einem Tag, eine erschütternde Nachricht.

Davon starben im Bochumer St.-Josef- Hospital drei Corona - Patienten.

Drei Bochumerinnen und Bochumer sind tatsächlich an ihrer Corona - Infektion gestorben, ein weiterer Toter ist mit Corona einer anderen Erkrankung erlegen.

Traurig:

Damit steigt die Zahl der Menschen die im Zusammenhang mit Covid-19 starben auf 51 davon 40 die an einer Corona -Erkrankung starben.

Auch der Inzidenzwert ist am Mittwoch weiter angestiegen.

155,6. (143,8 )

100 Neuerkrankungen wurden am Mittwoch bestätigt.

Corona verlangt dem Gesundheitsamt Bochum alles ab. Jeder wird gebraucht. neue Mitarbeiter, Leihpersonal, Bundeswehr. Dreimal soviel Personal ist zur Zeit einsatzbereit.

Quelle : Radio Bochum

Quelle : Funke Medien

Hier die aktuellen Zahlen:

Infektionen: 5369 (5269)

Aktuell: 706 (701)

Wieder genesen : 4612 (4521)

Verstorben: 40 (37)