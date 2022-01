Kürzlich wurde sie ins Leben gerufen die Kampagne ,,Wattenscheid kämpft gegen Corona" eine Aktion die zur Steigerung der Impfbereitschaft beitragen soll. Was mir bisher nicht bekannt war das die Wattenscheider Infektionsrate deutlich höher als in anderen Bochumer Stadtbezirken ist. Wie andernorts ist die niedrige Impfbereitschaft schuld. Diese ist in Wattenscheid ebenfalls um einiges geringer als im übrigen Bochum.

Nun sind sie im Einsatz:

14 Lotsinnen und Lotsen die Menschen in Wattenscheid ansprechen, beraten und informieren. Sie möchten die Angst vor einer Corona-Schutzimpfung nehmen durch eine intensive Ansprache.

Übrigens:

Hier sind keine Laien unterwegs im Einsatz sind medizinisch und kommunikativ geschulte Berater. Besonders ist auch das die Lots*innen unterschiedliche Muttersprachen sprechen und Sprachbarrieren überwinden. Direkte Ansprache vor Ort - noch mehr Menschen erreichen ,das hat mir gefallen.

Einmal darüber reden hier findest du mehr Infos:

Wattenscheid will Impf-Skeptiker an der Haustür überzeugen