Der Wegedetektiv für das Verkehrskonzept in Wattenscheid wird gut angenommen. Das gab die Stadt Bochum jetzt bekannt. Knapp 200 Hinweise aus der Bevölkerung seien über das Bürgerbeteiligungs-Instrument bereits eingegangen.



„Der Wegedetektiv läuft gut. Wir haben viele interessante und hilfreiche Hinweise bekommen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass noch viele Bürgerinnen und Bürger diese Gelegenheit zur Beteiligung auf: www.wegedetektiv.de/wattenscheid nutzen“, sagt Kirstin Borsbach von der IGS Ingenieurgesellschaft Stolz aus Neuss, die für die Auswertung der Hinweise verantwortlich ist.

Noch bis Ende des Jahres können Interessierte über den Wegedetektiv ihre Anmerkungen zu verschiedenen verkehrlichen Belangen in Wattenscheid abgeben. Auf einer Karte können Punkte und Strecken markiert und mit Kommentaren versehen werden. Auch Fotos kann man hochladen. Die Kommentare werden in die Entwicklung des Verkehrskonzeptes aufgenommen, das die Stadt Bochum gerade erarbeitet, und sind ein wichtiger Bestandteil der Erhebung.

Wattenscheider wissen's am besten

„Die Menschen, die in Wattenscheid unterwegs sind, wissen am besten, welche Verkehrssituationen kritisch, gefährlich oder unübersichtlich sind und wo die Verkehrsführung optimiert werden sollte. Das sind Insider-Informationen, an die wir selbst mit einer Ortsbegehung oft gar nicht herankommen“, erklärt Michael Vieten, Geschäftsführer der IGS, den Zweck des Wegedetektivs.