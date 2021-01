Bochums Nachbarstadt Hattingen rät aufgrund der momentanen Corona-Lage jetzt dringend von Besuchen ab.

Die Corona-Pandemie mit Lockdown und stark eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten sorgte in der letzten Zeit für einen erhöhten Andrang von Tagestouristen und Ausflüglern, die es in die Natur zieht. „So gerne wir sonst Besucherinnen und Besucher in Hattingen willkommen heißen, müssen wir jetzt zum Schutze aller an die Menschen appellieren, nicht die beliebten Wandergebiete in Hattingen aufzusuchen, sondern Zuhause zu bleiben und den Ausflug auf einen späteren und geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben“, erklärte Christine Freynik von der Stadt Hattingen.

Überfüllte Wanderparkplätze und zugeparkte Straßenränder möchte man in Hattingen in Zeiten der Corona-Pandemie nämlich vermeiden. Zu diesem Zweck werde das Ordnungsamt auch an den Wochenenden den ruhenden Verkehr überprüfen. Außerdem weist die Stadt Hattingen darauf hin, dass natürlich auch bei Ausflügen in die Natur die aktuellen Kontaktbeschränkungen gelten und entsprechend einzuhalten sind. Das gilt gleichwohl natürlich auch für den Mindestabstand.