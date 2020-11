Auch in diesem Jahr veranstaltet die Initiative " Bochum hilft " wieder eine Aktion der Nächstenliebe.

Hilfe:

Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Straße benötigen vor allem warme Kleidung ,Hygieneartikel und Lebensmittel.

Hier die Termine.

Weihnachtspakete für Obdachlose werden vom 30.November bis 02.Dezember am Schauspielhaus, am Bahnhof Langendreer, am Prinz-Regent -Theater und am Rottstraße-5 Theater entgegengenommen. (Weitere Adressen siehe Foto.)

Unsere heutige Anlaufstelle.

Erfreulich:

Im letzten Jahr waren es rund viertausend Weihnachtspäckchen - die Menschen die auf der Straße leben - erfreuten.

Tipps...

Wir gaben unsere Geschenke heute ab - und wünschen all denen ein frohes Weihnachtsfest - die leider kein Zuhause haben.

Bitte bleibt Gesund.

Anmerkung :

Noch ist Zeit ...

Schnür dein Päckchen und schenke von Herzen.