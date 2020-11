Am Samstag sind in Bochum zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden.

Die Zahl der Bochumer Corona -Todesopfer steigt damit auf 35.

Am Samstag sind 99 Neu -Infektionen registriert worden.

Gesunken:

Die 7-Tage - Inzidenz in Bochum sank auf 163,4.