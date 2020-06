Falsche Anwendung von Atemmasken in der Corona-Krise das macht

Virologen wie Hendrik Streeck Sorgen.

Er bestätigt das was ich tagtäglich sehe.

,,Die Leute knüllen die Masken in die Hosentaschen, fassen sie ständig

an.

Wochenlang ist so ein Teil mitunter im Einsatz und immer wieder vor

Mund und Nase.

Mitunter das muss man leider sagen, ungewaschen.

Das was Hygiene sein soll wird so ein wunderbarer Nährboden für Bakterien

und Pilze.

Dem allgemeinen Tragen von Masken in der Öffentlichkeit stehe ich

keineswegs skeptisch gegenüber.

Ich halte Masken sogar für empfehlenswert in öffentlichen Verkehrsmittel

und Läden.

Und zwar überall dort wo ein Abstand nicht gegeben ist.

Mitunter hat man den Eindruck das es vielen nicht um den Schutz bei seiner

Maske geht - sondern das für ihn leidige Ding getragen wird - weil es

Vorschrift ist.

So werden die Masken weg geknüllt, oft angefasst oder zeitweise unters Kinn

gezogen.

Manch einem Teil siehst du an das es im Dauereinsatz ist.

Vorsicht:

Das Tragen der Maske wird so zum falschen Sicherheitsgefühl weil nicht

sachgerecht verwendet.

Resultat:

Hier schafft man gerade neue Probleme.

So ist das wenn der Lappen aus der Jacke hängt.