Um den Ernst der derzeitigen Lage ein wenig aufzulockern, habe ich mir etwas Lustiges ausgedacht und versichere, dass ich mich weder über Grippe-Erkrankte noch über Virus-Infizierte lustig machen möchte.

Aber gez mal Butter bei die Fische, liebe Leute, dass seit Tagen das Toilettenpapier restlos ausverkauft ist, kann doch nur ein Witz sein.

Nie und nimmer hätte ich es für möglich gehalten, dass ein Virus Menschen derart in die Knie zwingen kann. Wenn auch Begleiterscheinungen oder Symptome wie Durchfall auftreten können .. na ja .. egal .. weg ist weg und Nachschub wird es sicher bald geben. Hoffentlich wird das erstrebenswerte Papier nicht als kostbares Papyrus mit Shietstreifen, Entschuldigung, ich meinte Schriftzeichen, zu Horrorpreisen angeboten.

Ja – soll es alles schon gegeben haben. Schauen wir uns nur die Regale mit Desinfektionsmittel an. Leergeräumt, als gäbe es kein Wasser und keine Seife oder Flüssigseife mehr.

In welche Hände diese Desinfektionsmittelchen auch gelangt sind, sie haben ganz schön tief in die Taschen gegriffen.

Das muss man sich mal vorstellen – für ein Fläschchen Desinfektionsmittel könnte ich mir eine Flasche vom aller edelsten Whisky kaufen und wenn mir danach ist oder wäre, mich so richtig vernünftig, also sinnvoll besaufen.

Also ne .. dann bleibe ich doch lieber freiwillig Zuhause, trinke Tee aus Zistrosenkraut und warte ab, in der Hoffnung, dass mich das doofe Virus nicht packt.