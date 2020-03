Hallo Herr Oberbürgermeister.

Billanz am Sonntag.

Auf 2 km in der City kamen exakt 30 Personen,Fahrradfahrer inclusive.

Ich bin ja nur einen Sprung entfernt und bemerke Bochumer Bürger

begreifen.

Daheim bleiben wer kann ...

Bochum schafft das so wie es heute aussah.

Deshalb mein Appell an alle :

Macht mit ...

Haltet Abstand.

Abstand erhält Leben.

Noch dürfen wir das Haus verlassen.