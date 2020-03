Nur mit regelmäßiger und richtiger Zahnpflege (Zähne putzen, Zahnseide, Munddusche etc.) kann man sich seine strahlend weißen Zähne bis ins Alter erhalten. In jedes Badezimmer gehören daher unbedingt folgende Utensilien: Zahnbürste, Zahncreme, Zahnseide, Munddusche und Mundspüllösung. Damit und mit der richtigen Anwendung kann man schon mal den meisten Beschwerden und Problemen wie Parodontitis entgegenwirken.

Selbstverständlich ist auch Trägern von Zahnimplantaten eine perfekte Zahnreinigung anzuraten, da diese problemlos einheilen können und entzündungsfrei bleiben.

Allerdings schleichen sich bei der täglichen Zahnputzroutine immer wieder Fehler ein. Um diese zu vermeiden, gilt es ein paare Regeln zu beachten.

Die Handzahnbürste

Bürsten mit weichen bis mittelharten Borsten eignen sich am besten zur Zahnreinigung, ohne die Zähne zu schädigen. Mit einer ganz normalen Handzahnbürste mit einem relativ kleinen Borstenfeld kann man auch hintere Backenzähne erreichen und gut putzen. Am besten eignen sich für die Handzahnbürste Kunststoffborsten, da biologische Naturborsten Hohlräume enthalten und somit als Bakterienträger gelten. Geputzt wird mit der VRZW-Technik (“Von Rot Zu Weiß”), also vom Zahnfleisch zu den Zähnen. Die Bürste soll dabei in einem Winkel von ungefähr 45 Grad zum Zahnfleischrand gehalten werden.

Die Elektrische Zahnbürste

Galten noch vor einigen Jahren elektrische Zahnbürsten als technische Spielerei mit wenig Nutzeffekt, so ist das heute wesentlich anders. Mit einer elektrischen Zahnbürste können durch kleine rotierende Bürstenköpfe Backenzähne und Kauflächen optimal erreicht werden. Außerdem wird beim Putzen mit der elektrischen Zahnbürste der Druck auf die Zähne und das Zahnfleisch derart reduziert, dass Reizungen viel weniger häufig auftreten als beim Putzen mit einer herkömmlichen Zahnbürste. Bei der elektrischen Zahnbürste wird unter folgenden Modellen unterschieden:

rotierende elektrische Zahnbürste

Schallzahnbürste

Ultraschallzahnbürste

Zu allen Modellen finden Sie hier weiterführende Informationen.



Die Munddusche

Mit der Munddusche kann man mittels eines Wasserstrahls Speisereste und Plaque komfortabel entfernen. Die Munddusche ist somit in der Mundhygiene bzw. bei der Zahnreinigung ein unverzichtbares Instrument. Beim Reinigen der Zähne werden mit einem einzelnen Wasserstrahl unerwünschte Speisereste und Plaque herausgespült. Dieser schonende Vorgang bietet sich im Vergleich zur Zahnseide an, weil eng stehende Zähne oder sonst schlecht erreichbare Zwischenräume optimal erreicht werden können und somit eine sehr gute Ergänzung zur Zahnreinigung darstellt.

Die Munddusche ist nicht nur für die Zahnreinigung einsetzbar. Es sind Geräte auf dem Markt, die mit ausgeklügelten Massageknöpfen das Zahnfleisch massieren oder mit einer speziellen Aufsatzdüse Mundspül-Lösungen in eventuell vorhandene Zahnfleischtaschen einbringen können. So manche Munddusche kann auch bei Erkältungen zur Nasenspülung eingesetzt werden oder mit einem entsprechenden Aufsatz zur Zungenreinigung.

Tipps: