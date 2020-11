Impfstoff in Sicht.

BioNTech und Pfizer sind einen großen Schritt weiter in der Entwicklung eines Impfstoffs:

Sie berichten von großen Erfolgen und wollen eine Zulassung in der USA beantragen.

Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der Pharmakonzern Pfitzer teilen am Montag mit:

Ihr Impfstoff biete mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Auch schwere Nebenwirkungen seien nicht festgestellt worden.

Schon kommende Woche ist damit zu rechnen das die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden kann.

Phase -3 -Studie begann ab Ende Juli in verschiedenen Ländern.

Inzwischen haben 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen erhalten die im Abstand von drei Wochen verabreicht wurden.

Ein Durchbruch - nicht nur ein Hoffnungsschimmer.