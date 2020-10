Der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ und das Brustzentrum Augusta Bochum bieten am Donnerstag, 15.Oktober 2020, beim nächsten öffentlichen Themenabend für Betroffene und Angehörige noch einmal das Thema „Antihormontherapie und Brustkrebsnachsorge – Was gibt es Neues?“ an. Dieser Zusatztermin findet statt, weil im Juli nicht alle Interessentinnen wegen der Corona-Auflagen an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Am 15. Oktober informieren von 18 bis 19.30 Uhr die Ärztinnen Gudrun Sommer und Dr. Elke Sougoulé (niedergelassene Gynäkologinnen in Bochum-Wattenscheid) und erörtern auch Fragen der Besucherinnen. Moderation: Dr. med. Ute Bückner, Onkologische Gemeinschaftspraxis Bochum. Die Teilnahme ist kostenlos.

Achtung: Geänderter Veranstaltungsort - der Themenabend findet in der Aula der Augusta-Kranken-Anstalt Bochum, Bergstraße 26, statt - Eingang über das Gebäude Zahnklinik/Brustzentrum, Aula 1.OG). Wegen der Einhaltung der Hygiene-Vorschriften ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: 0234 37985495 und 0176 62103952 oder per E-Mail kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de