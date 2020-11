Am gestrigen Montag verstarben in Bochum an Corona und im Zusammenhang mit Covid-19 zwei weitere Menschen. Laut Info der Stadt haben beide Personen unter Vorerkrankungen gelitten .

Aufgrund technischer Störungen bei der Stadt gibt es am heutigen Dienstag keine aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in Bochum.