Dass die Flugzeugsitze mit der Zeit immer enger geworden sind, das dürfte jeder Flugzeugreisende bestimmt schon am eigenen Leibe zu spüren bekommen haben.

Vor allem auf Langstreckenflügen. Wo sich im vorderen Teil des Flugzeugs die Passagiere der First- und Business-Class über mehr Frei- im Luftraum freuen, wird die Luft in der Economy Class immer dicker. Immer dünner dagegen sind die Rückenlehnen geworden.

Ein echter Economy-Class´iker ist, wenn man das Gefühl nicht los wird, dass man auf dem Schoss des Nachbarn sitzt. Dass dieser Zustand eine echte ergonomische Zumutung ist, davon weiß der malträtierte Langstreckenflugreisende ein Lied zu singen.

Nebenbei bemerkt - für 200 bis 300 Euro kann man sich 7 Zentimeter mehr Bein- vielmehr Sitzfreiheit kaufen.

Apropos - schon bemerkt, wie winzig gegenüber früher die Toilettenräume sind? Um mehr Sitzplatzkapazität zu schaffen, mussten die Toiletten auf ein Minimum zurückgebaut werden. Na ja, für die Verrichtung der Notdurft reicht die Notdürftigkeit allemal..