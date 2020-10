Der Weg in die Selbständigkeit ist nicht einfach und doch hat Jungunternehmer Stefan Kube es gewagt. Seit Juli ist die Arcade Virtual Reality Lounge mitten in der Bochumer Innenstadt geöffnet.



eSport ist ein neuer Trend. Und seit einigen Jahren gibt es ebenfalls Virtual Reality-Brillen, die sich der Spieler aufsetzen kann. Diese Brillen ermöglichen es, sich Orte in 3D anzusehen und auch zu erleben. Auch Lounges in diesem Bereich zum Erleben und Spielen werden immer beliebter.

Arcade VR Lounge in Bochum eröffnet



Nun hat mit ein paar Verspätungen hat im Juli die Arcade VR Lounge in der Bochmer Innenstadt eröffnet. „Ganz ursprünglich wollten wir bereits im November aufmachen. Im Juli stand dann die Finanzierung“, sagt Inhaber Stefan Kube. Dafür musste erst eine Nutzungsvereinbarung mit dem Vermieter vorliegen. Ein weiteres Problem ergab sich, dass der Vermieter das Objekt in der Kortumstraße 97-99 erst kurz vorher übernommen hatte. Nach Einreichung der Dokumente stand die Finanzierung und die Zockerhöhle konnte eröffnen.

Sechs VR-Plätze befinden sich im oberen Stockwerk, genauso, wie zwei Racingsimulatoren, bei denen der Spieler entweder das Autorennen mit einer VR-Brille genießen oder an den drei Monitoren, die um den Simulator gebaut sind, genießen kann.

Spiele, Spaß und Motion Sickness



Im Eingangsbereich befindet sich ebenfalls eine kleine Spielstation, bei der der Gast den ersten Kontakt mit der VR-Lounge bekommt. „Man läuft nicht nur im Spiel über eine Planke, sondern bekommt durch das Holzbrett auf dem Boden auch das echte Gefühl“, sagt der 37-Jährige Gründer. Durch die Rundumsicht und Interaktivität erhält der Teilnehmer so ein echtes Gefühl. „Man weiß, es ist nicht echt. Das Innenohr nimmt keine Höhe wahr, aber das Gehirn nimmt visuelle Reize von Höhe wahr“, erklärt Kube die sogenannte „Motion Sickness“.

Interessenten werden am Anfang über die Planke geschickt, um das Erlebnis einmal auszutesten. Eine besondere Zielgruppe gebe es laut Kube nicht. „Meine Mama ist 60 und hat hier schon einiges ausprobiert – obwohl sie mit Gaming nichts am Hut hat. Man kann hier in eine andere Welt eintauchen“, so Kube.

Escape Games fördern das Teambuilding



„Wir haben drei sogenannte Escape-Games, die man zu zweit oder viert spielen kann.“ Bei diesen Spielen muss eine Gruppe verschiedenen Szenarien entkommen. Dabei wird das Gruppengefühl gestärkt, da sich die einzelnen Mitglieder aufeinander verlassen und viel miteinander kooperieren müssen. „Kommunikation ist alles und Escape-Games sind eine super Sache für das Teambuildung“, sagt Kube über den Ablauf.Am Anfang hat jedes Spiel ein kleines Tutorial, also eine Einweisung, wie was funktioniert. Danach sucht sich der Spieler seinen Avatar, eine virtuelle Spielfigur, aus und los geht es.

Auch Sportspiele wie FiFa könne man spielen. „Man kennt das ja noch von früher. Die Lan-Parties und das gemeinsame Zocken. Das geht hier auch. Man kommt gemeinsam hier hin und hat eine gute Zeit“, sagt Kube. Ebenfalls stehen zwei Racing-Stationen zur Verfügung, bei dem der Spieler in einem Rennsimulator sitzt und beispielsweise auch über die Nordschleife fahren kann.

Nach dem Spielen werden die Brillen gründlich desinfiziert, um mögliche Augeninfektionen zu vermeiden.

Was er Gründern mit auf den Weg gibt? „Glaub ja nicht, dass man euch sofort die Bude einrennt und es sofort läuft. Am Anfang bekommt man gerade einmal die nötigen Kosten gedeckt“, sagt Kube ernst.

Infos zur Arcade VR Lounge: