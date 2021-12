Ich möchte euch heute den Gnadenhof Wattenscheid e.V. vorstellen.

Hier haben verschiedene Tiere ein neues Zuhause gefunden: Ponys, Pferde, Gänse, Katzen, Ziegen und Kaninchen.

Auf dem Gnadenhof in Bochum-Wattenscheid leben nicht nur alte Tiere, um ihre letzten Jahre in Ruhe zu verbringen, nachdem sie ihrem Schicksal beim Schlachter entkommen sind. Im Gegenteil: Viele Tiere sind schon in jungen Jahren hier her gekommen. Die Gründe reichen von Kriterien, die ein Tier in den Augen mancher Menschen wertlos machen (z. B. Fehlstellung der Beine) bis hin zu Tieren, um die sich schlecht bis gar nicht gekümmert wurde bzw. deren Besitzer mit dem Tier nicht mehr klar kamen.

Tiere, die physisch und psychisch teilweise viel gelitten haben, bekommen hier ein liebe- und würdevolles Zuhause.

Der Gnadenhof muss sich selbst finanzieren. Er wird von einem privaten, vor dem Finanzamt Bochum als gemeinnützig anerkannten Verein mit dem Namen "Gnadenhof Wattenscheid e.V." betrieben, dessen Vorsitzende Karin Jericho ist. Für alles, was für die Tiere benötigt wird, müssen die Ehrenamtlichen selbst sorgen. Neben den täglichen Futterkosten kommen logischerweise auch regelmäßige Tierarztkosten hinzu. Jeder, der selbst ein Tier hat, weiß wie hoch diese Kosten sein können, die nicht nur anfallen, wenn das Tier krank ist, sondern auch vorbeugend bei Wurmkuren, Impfungen, etc. !

Der Gnadenhof bietet so einiges an, um Kindern die Möglichkeit zu geben, die Tiere hautnah kennen zu lernen und natürlich um sich zu finanzieren: Tierpatensschaften, Futtergutscheine, Kindergeburtstage auf dem Gnadenhof, den Ponykindergarten, Kalender von den Tieren, einen Tag der offenen Tür,... .

Am besten ist, ihr besucht mal die Homepage vom Gnadenhof und macht euch selbst ein Bild von der tollen Arbeit, die dort tagtäglich geleistet wird. Den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich um die Tiere und um alles, was damit zusammenhängt, kümmern, gehört ein riesengroßes DANKESCHÖN!

Bitte hier klicken



Was ich auch wirklich klasse finde und erwähnen möchte, ist die Zusammenarbeit des Gnadenhofes mit der Stiftung Bethel in Dortmund. Die regelmäßigen Begegnungen mit den Tieren tun den beeinträchtigten Menschen der Betheler Einrichtung in vielerlei Hinsicht gut.

Noch ein Zitat zum Abschluss, über das wir alle mal nachdenken sollten:

"Tierschutz ist kein Anlass zur Freude, sondern ein Grund sich zu schämen, dass wir ihn überhaupt brauchen."