Urlaubs-Träumchen :

Die neue Reisefreiheit - Urlaub mit dem Wohnmobil !

Reise quer durch Europa - mit Reisemobil sind Sie immer flexibel unterwegs. Planen Sie ihren Urlaub nach ihrem Geschmack. Jetzt bei GLOBISTA mieten ! Wow, das liest sich gut .

GLOBISTA ,die Reisemarke der Funke Mediengruppe bietet so etwas an ?

Gut zu wissen - denn irgendwann kann man sicher wieder "Sicher" unterwegs sein. Ob ein Kurztrip durch Deutschland oder eine Reise quer durch Europa mal sehen was möglich ist. Ich glaube das wäre ganz nach meinem Geschmack. Nicht jetzt - nicht gleich - aber ganz bestimmt. Mit dem Lockdown in Deutschland vom 2.November 2020 bis mindestens 7.März 2021 ist auch eine Aufforderung der Bundesregierung verbunden, komplett auf private touristische Reisen zu verzichten. Ich kann warten aber ich träume dann schon einmal vom Abenteuern auf vier Rädern. Die Welt entdecken mit "GLOBISTA" warum nicht? Ich lese mich schon einmal ein und so vergeht die Zeit bis es wieder soweit ist.

Quelle:

Radio Bochum