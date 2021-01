Mit dem Impfpass unterwegs das könnte bald schon wichtig werden. Die Corona - Impfungen beginnen, wenn auch zögerlich in unserem Land. Aber mit jedem Tag wächst die Hoffnung auf Normalität und auf Reisen.

Spekulationen , das nur Geimpfte in den Flieger dürfen oder Menschen nur mit Impfpass in ihre Urlaubsorte unterwegs sein werden - daran glaube ich irgendwie nicht.

Oder ?

Pandemie hin - Pandemie her - es geht ums Geld.

Viel Geld das die Tourismusbranche dringend benötigt.

Allerdings :

Zwar wird die Impfpflicht für bestimmte Reisegruppen national und international diskutiert ,aber sie stößt auch an vielen Stellen auf große Ablehnung. Bei Einreisen in bestimmte Gebiete gibt es ja auch heute schon Impfpflichten zum Beispiel die Elfenbeinküste. Die Impfung gegen Gelbfieber ist bei Einreise vorzuweisen und das gilt auch für Impfungen gegen Cholera, Meningokokken- Meningitis .

Fakt ist:

Die Impfungen sind für Einreise oder Transit durch etliche Länder schon längst Pflicht. Auch der Nachweis ist erforderlich. Wer weiß ,vielleicht muss der Reisende sich darauf einrichten :

Reisen nur für Corona - Geimpfte.

Nichts ist unmöglich ,oder?