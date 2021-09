Typisch Spanisch:

Flamenco, Fiesta und Paella was ist typisch Spanisch?

Miriams Beitrage scheinen mich stets zu Inspirieren:

Am Ende des Beitrages findet ihr den Link zum Foto der Woche.

Klischees:

Klischee 1: Spanier sprechen viel, laut und mal durcheinander.

Klischee 2: Spanier nehmen es mit der Pünktlichkeit nicht so genau.

Klischee 3: Spanier essen spät.

Klischee 4: Spanier trinken viel Sangria.

Klischee 5: Spanier halten immer Siesta.

Klischee 6: Spanier lieben Stierkämpfe.

Klischee7: Spanier sind Fußballverrückt.

Klischee 8: Flamenco

Auch ich habe viele Klischees über Spanien im Kopf, aber es lohnt einmal die gängigsten Klischees über das mediterrane Land genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Stierkampf:

Das Thema Stierkampf ist heutzutage umstritten Stierkampf ist oft komplett verboten.

Der Flamenco:

Der Flamenco ist eine in Spanien überaus beliebte Musikrichtung und wird gern bei Feiern aufgelegt, damit die Gäste dazu tanzen können.

Aber sonst?

Das Mittagsschläfchen:

Das Mittagsschläfchen ist in Spanien sogar so beliebt, dass alles während der frühen Nachmittagsstunden dicht macht? Das gibt es schon lange nicht mehr- die Arbeitsstunden sind irre lang. Privates und Geschäftliches oft vermischt.

Die Kultur, sich nach dem Mittagessen hinzulegen und die heißen Nachmittagsstunden drinnen zu verbringen, gibt es in Spanien meist nur ein Stündchen.

⚽ Fußball:

Die Spanier sind ähnlich Fußballverrückt wie die Deutschen. Genauso fieberhaft wie einige Deutsche die Bundesliga verfolgen, fiebert man in Spanien mit seinem Team in La Liga.

Paella:

Denkt man an das Typische Essen in Spanien, ist es die Paella. Dabei sind die spanischen Tapas ebenso beliebt. Kaninchengerichte erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit wie Fischgerichte.

Laut und schnell:

Spanier sprechen so laut ,da ist durchaus etwas dran. Die Lautstärke ist um einiges höher wie bei uns Deutschen.

Pünktlichkeit:

Spanier sind unpünktlich - da ist was dran. 15-30 Minuten zu spätkommen ist einfach Normalität und die typisch-deutsche Pünktlichkeit passt nach Spanien wie Sauerkraut und Eisbein. Geht überhaupt nicht.

Spätes Essen:

Da ist was dran.Der späte Abend lässt Ruhe und Zeit. In Spanien zieht der Tag bei Tisch Revue. Essen herunterschlingen und los scheint dort niemand zu kennen. Wir sind da total Spanisch und praktizieren das ebenso.

Ich liebe es...

Das waren einige Klischees und nun bleibt noch eine Frage:

Warum heißt Spanien-Spanien?

Jawohl.

Sie sind die Namensgeber " Spaniens".

Foto:

Pixabay

Die Phönizier (semitisches Volk der Vorzeit ) gaben Spanien seinen Namen, genau genommen verdankt das Königreich seinen Namen einem drolligen Gesellen aus dem Tierreich. Die Phönizier tauften Spanien nach den dort ansässigen Klippschliefern. So groß wie Kaninchen sind diese Burschen und ähneln äußerlich einem Murmeltier. Die emsigen Klippschiefer sind auch unter dem Namen Klippdachs bekannt .

Anbei ein paar Fotos aus dem Land der Klippschiefer.

Kein Klischee:

Die Spanier haben Lebensfreude und feiern gerne.

Sie sind fleißig und herzlich. Sie umarmen für ihr Leben gern. Sie lieben Sonne, Strand und Meer. Der Sonntag gehört der Familie und guten Freunden. Ihre Gäste werden verwöhnt und ich sag hier einmal "Dankeschön" für immer wieder Spanien seit 1973.

Wie ich auf diesen Beitrag kam?

Miriam suchte ein typisch spanisches Foto.

Eins?

Genau...

Schaut mal.

