Sauftourismus Mallorca:

Seit Jahren versuchen die Behörden, Alkoholexzesse und lautes Feiern in den Griff zu bekommen. Berühmt berüchtigt ist der Ballermann mit seinen Massen-Saufexzessen. Das ist vielen Spanier*innen und gemäßigten Besuchern der Insel schlicht und ergreifend zu viel. Wer geglaubt hat es wird ruhiger wegen Corona der irrt sich gewaltig. Die Einschätzung ist eher so das die Saufgelage schlimmer sind als vor der Corona-Pandemie.

Die Gäste:

Wer Morgens mit dem Flieger ankommt ist Mittags oft volltrunken so die Zeitung <<Ultima Hora>>.Die trinkfesten Urlauber buchen drei oder vier Nächte und man fragt sich wofür eine Unterkunft ?

Kampftrinken:

Zum Teil liegen die volltrunkenen Urlauber *innen in ihren Erbrochenen am Straßenrand von ihren Freunden einfach liegengelassen. Wer voll ist wird abgelegt.

Fazit:

Was die Kontrolle der Exzesse betrifft ist diese Saison schon gegessen. Feierwütige, lassen die Sau raus wie niemals zuvor.

Schlimmer geht es immer...

Anmerkung:

Gerade ein paar Leutchen getroffen die einen Ausflug zum berühmt berüchtigten Ballermann gemacht haben. Schon heute Nachmittag bei 34 Grad lagen die ersten Schnapsdrosseln auf der Bierstraße.

Läuft...

Der Sauftourismus ist zurück und zwar mit voller Wucht.