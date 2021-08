Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres-darüber Witze machen ist natürlich (nicht) lustig.

Müllers kämpfen beim Zelten ständig gegen Mücken. Als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürmchen angeflogen. "Bloß weg!" sagte Müller, "jetzt suchen uns die Biester schon mit Taschenlampen!"

Foto Pixabay

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

"Sie sehen überhaupt nicht gut aus, Herr Schulze: Waren Sie krank?"-"Nein, mit der Familie in Urlaub!"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

"Mein Teller ist ganz feucht", beschwert sich der Reisende im Luxushotel," Sei ruhig", flüsterte die Gattin," das ist doch schon die Vorsuppe !"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

"Letztes Jahr machte ich Urlaub an der Ostsee. In Braunlage. "

"Aber Braunlage liegt doch im Harz!"

"Ach so,deswegen war es immer so weit zum Strand!"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Lieber in der Ostsee baden als in Arbeit zu schwimmen.

"Hast du schon Pläne für die Urlaubsreise gemacht ?"- "Brauche ich nicht: Meine Frau bestimmt wohin, mein Chef wann,die Bank wie lange!"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Fremdenführer bei der Stadtrundfahrt." Meine Herren, gleich fahren wir an der ältesten Brauerei der Stadt vorbei!" Eine Stimme aus dem Hintergrund: "Warum vorbei?"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

,,Wohin fahren sie in Urlaub ,Herr Klein?" ,,Nach Sicht." ,,Wo liegt denn das?" ,,Ich weiß es auch nicht! in der Zeitung stand: ,Schönes Wetter In Sicht.