Warum ist es am Meer so schön?

Ich liebe es so sehr, die Sonne, den Wind, vor allem das Meer. Im Zusammenspiel ist das so perfekt, wohlige Gefühle es in mir weckt.

Es ist einfach nur schön, am Strand spazieren zu geh´n, den rauschenden Wellen nachzuseh´n und die Gischt im Gesicht zu fühl´n.

Meine Haut, zart gestreichelt vom Wind - ich spüre, dass sie es als angenehm empfind´. Die Haare zerzaust oder vom Winde verweht,

hochgeladen von Hildegard Grygierek

ich glaube, dass mir das gut steht ;-)

Bestimmt hab´ ich auch was in euch geweckt, vielleicht etwas Seensucht aufgedeckt??