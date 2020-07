Malerisch umgeben von satten Wiesen, Wäldern und Feldern liegt er der

Traum von Sonne, Strand und See und ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

"Der Seepark Ternsche"zwischen Lüdinghausen, Olfen und Selm - gilt

längst als der Geheimtipp unter uns Sonnenanbetern.

Der Ternscher See ist ein Ausflugsziel für alle, die Ruhe und Entspannung,

gleichzeitig aber auch Abwechslung und Freizeitspaß suchen.

Wir zwei kennen uns schon länger.

Das Seebad bietet in den Sommermonaten von 10.00 -19.00 Uhr seinen Gästen

mehr als eine großzügige Liegewiese und einen aufgeschütteten Sandstrand.

Selm :

Hier macht Campen so richtig gute Laune.

Ob mit Zelt oder Wohnmobil oder für diejenigen, die etwas mehr Komfort

mögen oder das Ausgefallene lieben, für jeden gibt es das passende.

Wie wäre das?

Ein Schwedenhaus direkt am Seeufer geeignet für bis zu 4 Personen,

Safarizelte für max.5 Personen mit herrlichen Blick auf den Sandstrand.

Oder eventuell doch lieber ein Ferienhaus mit eigenen Bootssteg und Ruderboot?

Wow:

Achtung Wasserfans:

Hier warten 14.000 qm Seefläche auf Badefreudige und Böötchenfahrer.

Zu moderaten Preisen:

Kiosk und ein Strand - Bistro in gediegener Ambiente mit kleinen kulinarischen

Genüssen erfreuen den Besucher mit Getränken und lecker Essen.

Für jeden etwas:

Ob Badeurlaub, Wandern und Fahrten in die nähere Umgebung oder mit

dem Rad auf dem sehr gut ausgebauten Radwegenetz das ist Urlaub pur

vor der Haustür.

Seepark Ternsche

Strandweg 103

59379 Bochum

näheres unter hallo@ternschersee.de

Wann die Familie diesen wunderbaren Ort zum ersten mal fand ?

Im Sommer1958 1958

Übrigens:

10.000 Badegäste pro Jahr bestätigen das Sie diesen See lieben gelernt haben.

Natürlich gibt es auch jede Menge Freizeitspaß für Kids, Kinderspielplatz,

Bootfahren, Beachvolleyball, Fußball und vieles mehr.

Ein abgegrenzter Nichtschwimmerbereich ist hier selbstverständlich.

Die Wasserqualität entspricht der EU Norm und verfügt NRWseits über die Bestnote

"Sehr gut".

Die Sanitäranlagen und Duschen sind ausgezeichnet und reichlich vorhanden.

Selm:

Dieses Naherholungsgebiet ist nicht nur als Tagestripp geeignet sondern ein

echter Knüller in Sachen Heimaturlaub.