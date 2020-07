Während Spanien um 28.400 Pandemieopfer trauert feiern Touristen

hemmungslos in den Party -Hochburgen.

Da ist doch Fremdschämen angesagt,oder?

Wie kann man so abfeiern wenn das Land so trauert?

Aber endlich wird dem ein Riegel vorgeschoben.

,,Partymachen ist gerade nicht angesagt".

Wer nicht hören will muss fühlen.

Dicht an dicht und durstig zeigten sich die Menschen am berühmt berüchtigten Ballermann.

Trinken bis der Arzt kommt.

Nun hat das Komasaufen ein Ende.

Zwangsschliessung aller Lokale der ,,Bier und Schinkenstrasse.

Covid-19 wird bei manch einem im Reisegepäck sein.

Was ist bloss mit den Menschen los?

Einige benötigen wohl den Kick rund um Covid-19.

Traurig:

Wild feiernde Urlauber sorgten nun dafür das Menschen um ihren Urlaub fürchten müssen.

Es gibt ja auch die Braven.

Warum es den Sauftourismus überhaupt noch gibt wundert mich eh.

Wer brauch schon gröhlende ,torkelnde Touristen die in Ecken pinkeln auf den Straßen herumliegen.

Zu früh:

Grünes Licht gab es für kontrollierten Tourismus -

aber am Ballermann und in Magaluf eskalierte es schon nach kurzer Zeit.

Ätzend:

Was ist bloss aus einigen Teilen von Mallorca geworden?

Sauf und Feierexzesse bestimmen das Bild der Playa de Palma.

War alles einmal anders.

Schade..

Dabei hat die Insel im Wind soviel zu bieten.