Ich muss bald wieder los -

Ich habe ,,Meerweh"

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Möchte :

Wege wagen durch Wellen und Wind

Träumerisch sehen, wie der Morgen beginnt

Gedanken:

Den eigenen Gedanken lauschen

hören nur das Meeresrauschen

Gefühle:

Wie leergefegt zeigt sich die am Morgen die Welt,

diese Stille das ist es, was mir so gefällt

Ich habe ,,Meerweh"

Blicke :

Welle für Welle, eine kommt ,eine flieht

Eine jede singt leise ihr eigenes Lied

Vom ,,Meerweh"

Spüre:

Der feine Sand mir durch die Finger rinnt

Fühlen mich plötzlich wieder als Kind

Ich habe ,,Meerweh"

Zeit:

Schon wieder macht sich diese Wehmut breit,

muss bald wieder los, es wäre längst Zeit

Ich habe ,,Meerweh"