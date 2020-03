Wie schnell darf man eigentlich auf dem Springorum-Radweg fahren? Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist nirgends vorgegeben. So bestimmt wohl eher die Muskelkraft bzw. die Motorisierung (selbstverständlich nur elektrisch!) die Höchstgeschwindigkeit - und natürlich §1 StVO, also das Gebot der Rücksichtnahme.

An einem Freitagabend im März, am Ende eines sonnigen Tages, ist noch einiges los auf der Trasse, die ja seit letztem Jahr durchgängig asphaltiert ist von Bochum-Altenbochum über Wiemelhausen und Weitmar bis nach Dahlhausen. Deshalb war ich nur mit durchschnittlich 20 Stundenkilometern unterwegs, den Rest hat meine Kamera im Zeitraffermodus erledigt ...

Ich wünsche viel Vergnügen beim Mitradeln, vor allem in den (wenigen) Kurven ;-)

Original Video-Link: https://vimeo.com/401658023