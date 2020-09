Endlos schöne Spätsommertage.Schwimmen,sonnenbaden ,faulenzen,chillen und auch noch 28 Grad mitten im September?

Cool...

Nein,es ist nicht Spanien es ist beim Nachbarn in den Niederlanden. Tage erleben erst nach Hause,wenn die Sonne im Meer versinkt das gibt es auch hier.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Faszinierende Wolkenbilder,malerische Sonnenuntergänge zum Träumen schön.

Klingt eigentlich nach sonnigen Süden.

Aber Corona wollte es anders.

Das Meer lockte anderswo.

Es gibt noch ruhige Eckchen.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Auf zur holländischen Küste.

Auf nach Noordwijk.

Wusstet Ihr schon, dass Noordwijk früher ein Wallfahrtsort war? Seit einigen Jahrzehnten aber das Ziel für alle ist die zu sich finden wollen. Spaziergänge,Eintauchen in den Fluten und Relexen in der salzigen Seeluft und erleben welch ein Wunder dies für die Gesundheit ist.In Noordwijk gibt es etliche Dünenlandschaften .

Zum Beispiel die Coepelduynen (Richtung Katwiyk),die Noordduinen (Richtung Zandvoort)und das Langeveld (Richtung Noordwijkerhout)

In der Nähe auch die Amsterdamer 'Waterleidingsduinen'eine atemberaubende Naturlandschaft.

Noordwijk das heißt für uns Radtouren ,Relaxen,Sonnen aber auch Kulturell interessiert zu sein.Die Liebermann - Kunstroute zeigt uns wie der Künstler Noordwijk sah. Eingefangen hat er diesen wunderbaren Ort auf der Leinwand .

23 Tafeln mit seinem Gemälden sind dort aufgestellt wo sie einst entstanden. Max Liebermann gehörte zu den deutschen Impressionisten - und hat scheinbar sein Herzblut vergossen - als er auf der Leinwand hinterließ - was uns Urlauber Jahr für Jahr an diesen Ort zieht.

Auch hier verweilten wir.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky



Unvergessliche ,ja magische Momente.Jeder Tag ist anders :

Mal scheint der Himmel in leuchtenden Rot oder zart Rosa oder einfach märchenhaft in Violett getauscht.

In diesem Jahr wurden unsere Spanien Pläne allesamt über den Haufen geworfen und so hieß es immer dann wenn die Temperaturen stiegen und die Corona-Zahlen stimmen wacker etwas in Holland buchen. Natürlich wollten wir Abstand und Sicherheit und unsere Planung ging vor allem in diese Richtung. Spanien würde ich vermissen da war ich sicher...

Aber plötzlich war alles anders.

Noordwijk:

Das Haus nahe dem Meer war mit Terrasse und Palmen - untermalt mit entsprechender Musik sonniger Süden pur.

Das Kleinod.

Foto:Hausprospekt

Foto:Hausprospekt hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Ein Krug Sangria rundete das Ganze ab .

Lediglich das Heineken Bier passte nicht so ganz ins Bild.

Aber da sind wir doch flexibel.

Pssssst.

Die Kiste Fiege reiste als Absacker mit.

Aber das bleibt unter uns oder ?

Covid-19:

Nun ist ja "Reisewarnung"

aber in besseren Zeiten, Holland immer gerne wieder.

Bisschen 🌞 sonniger Süden ganz in der Nähe ist etwas wunderbares.