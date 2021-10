Etwas Schickeria:

Was darf es denn sein?

Eine elegante Villa mit Pool eine traumhaft schöne Immobilie in Santa Ponca malerisch gelegen?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Club Nautico Santa Ponca:

Oder suchen Sie einen großartigen Ort für Wassersport ,möchten Sie eine Yacht chartern und ein Essen mit spektakulären Blick aufs Meer?

Klein aber fein:

Der Hafen von Santa Ponca kann 522 Boote mit einer Länge von 7-20 Metern aufnehmen.

Neben Angestellten verfügt der Club selbstverständlich auch über eine Tanke, ein Schiffshebewerk,Kräne,

Slipanlagen,und Schleppanlagen.

Reges Treiben:

Rundherum Personal satt - während die Promis noch in den Federn liegen wird am Boot kräftig geschuftet. Gib es ordentlich Trinkgeld frage ich kurz nach...

Aber "so etwas von" höre ich gerade,na dann.