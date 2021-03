Trotz eindringlicher Warnung der Bundesregierung vor Reisen nach Mallorca füllt sich der Ballermann wieder mit reichlich Touristen.

Flieger unterwegs.

,,Am Wochenende gut voll und zu Ostern schwappt es. An der Bar ist alles klar und der Sangria schmeckt. Die Parkplätze rappelvoll mit Mietwagen der Urlauber. Zwar sind laut Hotelier-Verband FEHM eine Auslastung von circa 15 Prozent der 49 geöffneten Hotels noch nicht das meiste aber Ostern .....

Die Corona-Lage ist derzeit mit einer Inzidenz von 18,79 geradezu traumhaft auf den Balearen allerdings gingen die Corona -Zahlen am Mittwoch nicht wie bisher zurück. Mallorca -Urlaub ist das Leichtsinn oder eine sichere Reise ?

Glanzzeiten im Bierkönig.

Während sich in Deutschland die dritte Corona -Welle heftig anbahnt ,sind die Fallzahlen auf Mallorca zurzeit gering.

Da muss man doch oder ?

Die Reiseveranstalter haben ihr Angebot nun sogar mit weiteren hundert Flügen nach Mallorca aufgestockt.

Sturmfrei für die Insel im Wind.

(Ohne mich ,viel zu früh.)