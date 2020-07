Ich streife meine Schuhe ab,bevor ich die vom Sand verwehten Stufen zum

Strand herunter gehe.

Es ist warm,nach einen glühend heißen Tag.

Der Mond steht noch am Himmel und wirft ein leuchtendes Licht auf das

so kühle Wasser.

Es ist Nacht eine Nacht in Corona-Zeiten.

Magisch zieht es mich Richtung Meer,meine Kleider lege in den Sand.

Ich laufe hinaus einem Licht entgegen.

Es ist das Licht eines brandneuen Tages oder ein Licht der Hoffnung denn

wir haben schwere Zeiten.

Ich gleite ins Wasser und schaue zum Himmel der wie dunkler Samt über mir

hängt.

Ich suche die Tiefe,ich höre das wilde Pochen meines Herzens.

Ich tauche auf und denke an das grüne Bett unter mir und denke an den

wunderbar blauen Himmel der einen neuen Morgen bringen wird.

Ich schwimme zurück - vom Ufer aus sehe ich winzige Sterne,Fenster in eine

andere Welt.

Es entlockt mir ein Lächeln ,das ich Nachts Purzelbäume im Wasser schlug ,

frei war,etwas das in Zeiten der Pandemie kaum möglich scheint.

Zwanglos ich selbst sein.

Träumerisch:

Und nun frage ich mich - würde ich all diese Dinge fühlen - und sehen - ohne

Pandemie?