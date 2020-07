Rad- und Wandertouren am Hullerner Stausee

Haltern kennt nahezu jeder. Aber wie sieht es mit Hullern aus? Noch nichts von gehört?

Also – der Hullerner See, auch Talsperre Hullern genannt, liegt klein-wenig oberhalb des Haltener Stausees. Als Naherholungsgebiet liegt er vielleicht für manche ein wenig versteckt. Aber das ist ja gerade das Schöne. So richtig viel los ist da eigentlich nie was, habe ich festgestellt – nur der eine oder andere Fahrradfahrer gibt Gas.

hochgeladen von Hildegard Grygierek

Wir sind mit unserer Wandertour vom „Heimingshof“ aus gestartet.

hochgeladen von Hildegard Grygierek

Zur Tortour wurde es erst, als sich zwei Blasen an meinen Füßen meldeten. Eine links und eine rechts.

Der Weg führt an Felder und am See vorbei und dann über die Brücke. Hinter der Brücke haben wir links den Wanderweg eingeschlagen, der durch den Wald führt.

An einigen Stellen gibt es Rastplätze, mit Blick auf den See.

hochgeladen von Hildegard Grygierek

Dies ist nur eine kurze Beschreibung von unserem Wanderweg, der für uns am Ausgangspunkt „Heimingshof“ endete. Zum Abschluss von ein alkoholfreies kühles Weizenbier

hochgeladen von Hildegard Grygierek

.. das war´s . Danach fuhren wir über die Autobahn 43 wieder nachhaus´.