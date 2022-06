Endlich Ferien in NRW :

Chaos ohne Ende, unmögliche Zustände, schon um 3:00 Uhr in der Nacht hatten erste Fluggäste angestanden, berichtet die Gewerkschaft Verdi. Warten am Check-in und an der Sicherheit kein Urlauber möchte seinen Flieger versäumen.

Unglaublich:

Brav wird im Chaos gewartet und dann erfährt manch einer Flug gestrichen. Die Reiselust der Deutschen nach zwei Jahren mit Beschränkungen ist wohl größer als erwartet.Die Sehnsucht nach Sonne und Meer besonders groß.

Wahnsinn:

Der Flughafen Düsseldorf rechnet am Wochenende mit 200.000 Passagieren. Die Airlines versuchen, das System zu entlasten, lese ich. Na klar, durch das streichen von Tausenden von Flügen. Nun hofft die Branche, dass die Politik ihr okay gibt Bodenverkehrsdienstleister aus Drittstaaten einzusetzen. 2000 Kontrolleure aus der Türkei.

Wie denn das...

die Türkei hat 2000 Leute für Deutschland - die zuverlässig diesen Job machen können?

Die Idee dies mit einer Zuverlässigkeitsprüfung die sechs Wochen dauert hilft natürlich ungemein. NRW hat davon nichts - die Sommerferien sind dann gelaufen.

Läuft mal wieder...

Anmerkung:

Unser hin und zurück in die Ferien war entspannt. Kein Warten, genug Personal, Flughafen Dortmund und Palma alles reibungslos. Das es in den Ferien nicht so sein würde wenn es heißt NRW ab in den Urlaub haben wir befürchtet.

Es ist traurig zu sehen wie wieder einmal nichts geht.

