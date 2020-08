Bei den VfL SparkassenStars tut sich was. Neben den zwei Neuzugängen Elijah Allen und Johannes Joos wird auch mit Vorsicht in die neue Saison geschaut.



Die VfL SparkassenStars schauen optimistisch in die neue Basketball-Saison 2020/21. Von der Liga gab es bereits eine Lizenz ohne Auflagen. Auch die Neuzugänge sind in der Gegend keine Unbekannten. Nun wurden Power Forward Elijah Allen und der 2,06 Meter große Center Johannes Joos beim Hauptsponsor vorgestellt.

Elijah Allen wechselt von den Kangeroos an die Castroper Straße



"Ich habe zwei Kinder und nach einem Verein in der Umgebung gesucht", erklärt Elijah Allen, der zuletzt bei den Iserlohn Kangeroos unter Vertrag stand. Die Gespräche mit Head Coach Felix Banobre haben ein positives Bild von den Bochumern gezeigt. "Elijah ist ein Spieler, der dem Team mit seiner Erfahrung und Effizienz einen Push geben wird", da ist sich Banobre sicher.

"Elijah ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt. Deshalb stellt er für jedes Pro-B-Team eine Verstärkung dar", erklärt Finanzvorstand Hans-Peter Diehr. Wegen des deutschen Passes von Allen gibt es keine Pro-bleme bei der Ausländerlizenz.

Johannes Joos studiert und spielt Basketball



Der 25-Jährige Johannes Joos wechselt ebenfalls vom FC Schalke 04 Baskteball an die Castroper Straße. "Wegen meines Studiums wollte ich in der Gegend bleiben. Außerdem haben die Bochumer ein ambitioniertes Team auf die Beine gestellt", so Joos, der auf der Position des Centers spielt. Dazu habe er nur Gutes über den Verein gehört, was seine Entscheidung an den Stadionring zu wechseln, bestätigt hat. Auch der Verein begrüßt diese Entscheidung.

"JJ war unser Wunschkandidat für die großen Positionen. Er wird dem Team sehr viel Qualität geben", da ist sich Diehr sicher.

Mit den bisher bekanntgegebenen Neuverpflichtungen gelten die Bochumer als klarer Favorit in der Liga. "Wir haben ein Team zusammengestellt, das jeder schlagen will", meint Banobre.

Mit Blick auf die kommende Saison erhofft sich der Trainer einen guten Rhythmus.

"Letzte Saison hatten wir gerade zu Beginn viele Verletzungen. Nun müssen wir uns einen guten Rhythmus erarbeiten. Wir haben auf jeder Position den richtigen Spieler und haben unsere Lektion aus dem letzten Jahr gelernt", so Banobre, der von seinen Spielern verlangt, dass sie sich aufeinander verlassen müssen. "Jeder muss mit jedem spielen können."

Corona wird die Saison in der ProB bestimmen



Ebenfalls erfordert die aktuelle Corona-Situation ein flexibles Handeln. Denn die Corona-Schutzverordnungen sind von Spielort zu Spielort unterschiedlich. "Wir müssen von Woche zu Woche schauen, wie sich die Lage entwickelt. Dafür arbeiten wir eng mit den städtischen Behörden zusammen", so Diehr über eine Saison, die nicht vorhersehbar ist.

Für die Bochumer werde es, selbst wenn es zu einer Unterbrechung der Saison käme, keine Pause geben. "Die Situation ist für alle schwer, dennoch sind wir wirtschaftlich solide aufgestellt", erklärt Diehr die Lage des Vereins.

Am 17. Oktober soll das erste Liga-Heimspiel der SparkassenStars gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf stattfinden.

Infos zur Saison, Duellen und der ProB



Es sind weiterhin 24 Teams in der ProB

Saisonstart ist am 16. Oktober

Mit dem voraussichtlichen Ende der regulären Runde ist am 31. März zu rechnen

Die Spielpläne werden der aktuellen Situation angepasst

Zu spannenden Derbys kommt es mit den Iserlohn Kangeroos, WWU Basktes Münster, ART Gianst Düsseldorf, RheinStars Köln und den EN BASKETS Schwelm

Den gesamten Spielplan der ProB gibt es -> hier. Dieser muss jedoch von Woche zu Woche begutachtet werden und wird ggf. geändert!