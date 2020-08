Angreifer Danny Blum fehlt heute beim Trainingsauftakt des VfL Bochum 1948. Grund: Der am Samstag, 1. August, durchgeführte Test auf das COVID-19-Virus ergab einen positiven Befund. Gemäß DFL-Hygienekonzept, das an dieser Stelle greift, ist Blum umgehend isoliert worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das teilt der VfL Bochum mit.



Sämtliche weitere Maßnahmen finden in enger Abstimmung zwischen der medizinischen Abteilung des VfL sowie den örtlichen Gesundheitsbehörden statt. Danny Blum geht es den Umständen entsprechend gut, er ist symptomfrei.

Tests im Drive-In-Zentrum

Alle anderen Ergebnisse der ersten und zweiten Testreihe fielen negativ aus. Die Tests wurden im Drive-in-Verfahren durchgeführt, wobei die Abstriche der Spieler und Betreuer aus dem Auto heraus entnommen wurden. Die individuelle Anreise erfolgte zudem jeweils zeitversetzt. Ein Kontakt zwischen Danny Blum und dem Team fand demzufolge nicht statt, das Testsystem funktioniert. Die Mannschaftskabine ist für Mannschaft und Staff erst nach Bekanntgabe der zweiten negativen Testreihe am Montagnachmittag, zum spätestmöglichen Zeitpunkt vor dem Trainingsauftakt, geöffnet worden.