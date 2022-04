„Wir genießen die drei Punkte, aber wir bleiben auf dem Teppich!“ Thomas Reis ist nach dem 2:1-Sieg des VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim zwar glücklich und stolz, bleibt aber demütig. Ein besonderes Lob hat er für den Doppel-Torschützen Takuma Asano und Vorlagen-Geber Manuel Riemann.



Nach dem Erfolg in Hoffenheim sprach Reis über…

…den Schlüssel zum Erfolg:

Wir waren von Anfang an gut in der Partie. Wir hatten uns vorgenommen, im Mittelfeld kompakt zu stehen und Hoffenheim in den Zweikämpfen den Schneid abzukaufen, weil es fußballerisch eine ganz tolle Mannschaft ist. Das ist uns gut gelungen.

Stolz und glücklich: Trainer Thomas Reis.

…die Reaktion der Mannschaft auf zwei Niederlagen und Becherwurf-Skandal:

Natürlich sind wir stolz, auch wenn der Becherwurf in der Mannschaft zuletzt eigentlich kein Thema mehr war. Wir wollen uns auf das Sportliche konzentrieren. Es war wichtig für uns, nach zwei Niederlagen trotzdem mit der Art und Weise weiterzumachen, wie wir spielen wollen. Wir müssen immer an die hundert Prozent kommen, wenn wir in der Bundesliga punkten wollen.



…seine Entscheidung, Takuma Asano trotz strapaziöser Länderspielreise spielen zu lassen:

Asano hat im Training eine gute Frische gezeigt. Vielleicht lag es auch daran, dass er im zweiten Spiel der Länderspielreise nicht mehr gespielt hat. Wenn er eine so große Zeitverschiebung hat, ist es nicht ganz einfach. Aber er hat schon im Training sehr quirlig gewirkt. Wir hatten auch auf den Außenpositionen die Problematik, dass Gerrit Holtmann aus der Corona-Erkrankung kam, Chris Antwi-Adjei auch erst am Donnerstag von der Länderspielreise mit Ghana zurückgekommen ist - auch deshalb habe ich mich dann für Taku entschieden. Manchmal musst du als Trainer auch das Glück haben, dass deine Eindrücke im Spiel bestätigt werden.

…den Doppelpack von Asano:

Ich bin froh, dass er endlich mal den Aufwand, den er immer betreibt, auch in Effektivität umgesetzt hat. Wir sind stolz, dass wir einen Nationalspieler haben, der an der WM teilnimmt.

…den Wert von Manuel Riemann als Vorlagen-Geber:

Wir wissen, dass wir einen tollen Torhüter haben, der fußballerisch einer der stärksten in der Liga ist. Das ist eine Waffe, die wir haben. Wir können nicht alles spielerisch lösen und immer von hinten heraus spielen. Dafür fehlt auch manchmal ein bisschen die Ruhe. Wenn du dann gefühlt einen elften Feldspieler auf dem Platz hast, ist das immer sehr hilfreich. Er bekommt die Bälle auf den Punkt, so dass du auch das Pressing des Gegners überspielen kannst. Das war mit ausschlaggebend, in Hoffenheim die eine oder andere Aktion nach vorne zu starten.

Wertvoll als Keeper und Vorlagen-Geber: Manuel Riemann.

…die Idee, Riemann mit zur WM zu nehmen:

Es gibt in Deutschland sehr viele gute Torhüter. Manu spielt das erste Jahr in der Bundesliga. Andere Torhüter wie auch Hoffenheims Baumann haben über Jahre schon nachgewiesen, was für tolle Torhüter sie sind. Wir bleiben auf dem Teppich und wollen einfach die Liga halten. Alles andere ist nicht meine Entscheidung. Wir haben einen tollen Torhüter, aber es gibt viele tolle Torhüter in Deutschland.

…den Startelf-Einsatz von Konstantinos Stafylidis im Mittelfeld:

Wir wollten das Zentrum mit Zweikampfhärte dicht bekommen, was uns auch gut gelungen ist. Deswegen hat Stafy den Vorzug bekommen. Und er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Wenn ein Spieler gegen den Verein spielt, von dem er ausgeliehen ist, ist er manchmal extra motiviert. Wir sind froh, dass wir einen solchen Spieler für uns gewinnen konnten.

…den Weg zum Klassenerhalt:

Wir hatten in diesem Spiel auch Phasen, in denen wir Glück hatten. Gegen Frankfurt hatten wir dieses Glück nicht, jetzt haben wir es uns erarbeitet. Ich bin absolut stolz. Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung zum Klassenerhalt. Aber es fehlen trotzdem noch ein paar Punkte. Deswegen bleiben wir auf dem Teppich, genießen aber die drei Punkte!