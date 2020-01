Der erste Sieg ist eingefahren, und was für einer!

Beim Regionalligaspieltag am vergangenen Sonntag (26.01.2020) bereiteten die Black Panthers dem Gastgeber und haushohen Favoriten ASV Köln die erste Saisonniederlage.

Die Panther zeigten an diesem Sonntag eins der besten Spiele ihrer Vereinsgeschichte. Aus einer felsenfest stehenden Abwehr starteten die Bochumer brandgefährliche Konter. Und im Bochumer Tor brachte Torwart Kevin Fries die Kölner Angreifer mit einer ganzen Reihe Glanzparaden zur Verzweiflung.

Bis zur fünften Minute schossen Samuel Keussen (2x) und Patrick Heuer die Panther bereits mit 3:0 in Führung, bevor der ASV überhaupt erst richtig ins Spiel kam. Dier Kölner brauchten dann fast das erste Drittel, um in Bochums Abwehr eine Lücke für den 1:3-Anschusstreffer vor der Pause zu finden.

Auch ins zweite Drittel starteten die schwarzen Panther besser und erhöhten nach zwei Minuten auf 4:1. Der ASV übernahm jetzt die Initiative, jedoch ließ die effektiv und ruhig agierende Panther-Abwehr den Kölner Stürmern weiterhin keinen Platz und konnte sich auf Torhüter Fries verlassen, der alle Schüsse wegfing.

Der Schlussabschnitt brachte ein unverändertes Bild. Samuel Keussen erhöhte sechs Minuten vor Schluss sogar auf 5:1 für die Panther, gefolgt von einem Kölner Sturmlauf auf das Bochumer Tor. Der ASV kam erst drei Minuten vor Schluss mit einem Doppelschlag auf 3:5 heran, doch die Panther konnten die restliche Schlussphase unbeschadet überstehen.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – ASV Köln 5:3 (3:1,1:0,1:2)

Tore: Samuel Keussen (4x), Patrick Heuer (1x)

Assists: Holm Heistermann (2x), Patrick Heuer (1x)

In der zweiten Begegnung hatten die Panther die große Chance, mit einem Sieg gegen die Dümptener Füchse 2 einen Schritt ins Tabellenmittefeld zu machen und begannen dieses Spiel genauso wie das vorherige. Nach 46 Sekunden brachte Holm Heistermann die Bochumer in Führung, die in der achten Minute durch Sascha Großmann auf 2:0 erhöht wurde.

Doch dann kam ein unerwarteter Bruch ins Pantherspiel, den die Füchse eiskalt ausnutzten. Ein Treffer in der 10. Minute und zweite weitere innerhalb von 13 Sekunden kurz vor der Pause bescherten den Mülheimer die erstmalige Führung.

Im Mitteldrittel wechselte die Führung mehrmals, Willi Eßer und wiederum Sascha Großmann hielten die Panther im Spiel, mit 5:5 ging es in die zweite Pause.

Die Vorentscheidung war dann im Schlußdrittel eine Sache von 111 Sekunden. Mehr Zeit brauchten die Füchse nicht, um entscheidend auf 8:5 davonzuziehen. Sascha Großmanns dritter Treffer zu 6:8 sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Panther-Fans, doch in der Schlußphase schossen die Füchse einen deutlichen 12:6-Sieg gegen eine Bochumer Abwehr, die im Spiel zuvor noch fast unbezwingwar war.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – Dümptener Füchse 2 6:12 (2:3, 2:1 , 2:8)

Tore: Sascha Großmann (3x), Patrick Heuer (1x), Willi Eßer (1x), Samuel Keussen (1x)

Assists: Samuel Keussen (2x), Holm Heistermann (1x), Willi Eßer (1x)

Ein Fazit:

Ein sensationeller Sieg gegen den Favoriten ASV Köln und eine unerwartet deutliche Niederlage gegen Tabellennachbarn Dümptener Füchse 2. Am Ende überwiegt bei den Panthern sicherlich das Positive, an diesem Wochenende gezeigt zu haben, dass man mit jeder Manschaft der Liga mithalten kann. Gelingt es dem Team, die sehr gute Leistung aus dem Köln-Spiel über mehr als eine Begegnung auf konstant hohem Niveau beizubehalten, ist in der Regionalliga-Debütsaison theoretisch sogar noch der dritte Platz erreichbar.