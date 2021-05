Der VfL Bochum steigt in die Erste Bundesliga auf

Nach elf Jahren ist der VfL Bochum zurück in der Ersten Bundesliga! Die Bochumer sind als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Zweiten Bundesliga gegangen und verabschieden sich auch als ebendieser Richtung Oberhaus!

VfL Bochum gewinnt gegen Sandhausen

Schon vor dem Spiel war klar: dem VfL reicht ein Punkt für den direkten Aufstieg - egal, wie die Konkurrenz aus Kiel und Fürth spielt. Würden Holstein Kiel und Greuther Fürth ihre Spiele gewinnen und der VfL gleichzeitig gegen die abstiegsbedrohten Sandhausener verlieren, wären die Bochumer auf dem Relegationsplatz gelandet. Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen spielten am Ende aber keine Rolle.

In der 29. Spielminute ist der VfL dann durch Miloš Pantović, nach feiner Zoller-Vorlage in Führung gegangen. Sandhausen erzielte eine halbe Stunde vor Spielschluss zwar den Ausgleich. VfL-Kapitän Anthony Losilla besorgte in der 78. Minute aber wieder die Führung. Liga-Top-Scorer Robert Žulj machte wenige Minuten vor Schluss dann alles klar und traf zum 3:1-Endstand!

Dadurch ist der VfL Bochum als Tabellenerster direkt - und insgesamt zum sechsten Mal - in die Erste Bundesliga aufgestiegen!

Während Fürth gegen Düsseldorf zweimal in Unterzahl einen Rückstand ausglich und am Ende noch mit 3:2 gewann, verloren die Kieler gegen Darmstadt mit 2:3 und müssen in der Relegation ran.

Situation rund um das Vonovia Ruhrstadion

