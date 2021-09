Bei der Endrunde um die Mannschafts-Westfalenmeisterschaft im Tennis wurde die Junioren U15-Mannschaft des TC Grün-Weiß Bochum auf der Anlage des TuS Ickern Westfalenmeister. Neben den Junioren aus Bochum hatten sich noch der TC Blau-Weiß Halle, die DJK-VfL Billerbeck und der TC Halden als die jeweiligen Bezirksmeister qualifiziert.Gleich drei U15-Teams waren, mit von der Tennisschule Dieter Davidsen trainierten Junioren, im Juni für den Club aus Bochum-Hordel in die Saison gestartet. Die erste Mannschaft wurde in der Ruhr-Lippe-Liga mit 10:0 Punkten und 26:4 Matches hoch überlegen Bezirksmeister.

Im Halbfinale der Endrunde um die Westfalenmeisterschaft traf der TC GW Bochum auf DJK-VfL Billerbeck (Bezirksmeister Münsterland). Es wurde eine packende Begegnung auf Augenhöhe, das die Junioren U15-Mannschaft des TC Grün-Weiß Bochum mit Julius Haus, Julian Grahl, Julius Seitz und Matwej Kuzmitski für sich entscheiden konnten.

Am zweiten Turniertag hielt das Finale zwischen den Bochumer Junioren und dem TC Blau-Weiß Halle (Bezirksmeister Ostwestfalen), was es versprach. Die vielen Zuschauer waren begeistert von den sehenswerten Einzeln. Nach fast vier Stunden Spielzeit stand es 2:2 und die Entscheidung musste in den zwei Doppelspielen fallen. Hier hatten die Junioren des TC Grün-Weiß Bochum ihre Nerven im Griff und konnten beide Doppel für sich entscheiden und sich so verdient zum Westfalenmeister 2021 krönen.