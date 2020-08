Sind Sie auch etwas eingerostet? Zu wenig Bewegung in letzter Zeit? Sind Sie Mitglied einer Selbsthilfegruppe?

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum lädt Menschen aus Selbsthilfegruppen ab dem 28. August 2020 ein, jeweils am 2. und 4. Freitag im Monat um 18.15 Uhr, im Haus der Begegnung, Alsenstr.19a in Bochum, Sport zu machen. Mit einem Mix aus Bewegung und Rückenfreundlichkeit, verbunden mit entspannenden Yoga Elementen hat Tammy Allgäuer, diplomierte Sport- und Fitnesstrainerin, ein Übungsprogramm gestaltet, welches Spaß und eine Erleichterung im Alltag bringt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei!

Die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsbestimmungen sind zu beachten.

Anmeldung erforderlich über die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Bochum: 0234-507 80 60 oder per Mail an: selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Photo by erica steeves on Unsplash