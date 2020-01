Die Form für den Sommer wird im Winter gemacht. Das gilt für viele Sportler, insbesondere aber auch für die Triathleten. So befindet sich die Stiepeler Triathletin Sabine Lischka bereits seit mehr als zwei Monaten in der intensiven Vorbereitung auf die Sommersaison.

Das Jahr 2020 brachte auch für Lischka einige Veränderungen mit sich. In der neuen Saison wird die Wittener Gesamtschullehrerin erstmals mit einer Profi-Lizenz an den Start gehen. Dies ermöglicht der 29-Jährigen eine flexiblere und kurzfristigere Wettkampfplanung.Lischka hat ebenfalls den SV-Blau-Weiß verlassen und tritt ab sofort für das EJOT Team TV Buschhütten an. „Hier werde ich auf meinen Weg hin zur Profi-Triathletin auf der Mittel- und Langdistanz besser unterstützt“, begründet Lischka diesen Schritt. Die ersten Wettkämpfe liegen bereits hinter Lischka. Nach vier Läufen in drei Wochen zeichnet sich ab, wie es um die Form der Sportlerin steht.„Ich bin mit meiner Form zufrieden“, zieht Lischka nach den ersten Belastungstest der noch jungen Saison ein positives Fazit.

Die geplanten Saisonhöhepunkte hat Sabine Lischka bereits fest im Griff. Am 5. Juli steht die Stiepelerin beim Ironman Jonköping in Schweden über die Mitteldistanz am Start. Am 23. August wartet über die gleiche Distanz der Ironman Duisburg. Über die Langdistanz geht es für Lischka dann am 12. September bei der Challenge von Almere.

Text: Martin Jagosch