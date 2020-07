Aktuell besteht ein zu hohes Risiko durch Corona-Pandemie Der AOK-Firmenlauf muss in diesem Jahr leider ausfallen. Der Veranstalter upletics und die AOK Nordwest reagieren damit auf die aktuelle Situation. Eigentlich war der Lauf für den 24. September vorgesehen.

„Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läufer, der Zuschauer und Helfer haben wir uns jetzt dafür entschieden, den diesjährigen Firmenlauf abzusagen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Ein neuer Termin steht schon fest: Donnerstag, 1. Juli 2021.

Neuer Termin: 1. Juli 2021

Im letzten Jahr liefen noch rund 3.000 Sportler am Kemnader See. Aufgrund der Corona-Krise muss der beliebte Lauf in 2020 leider ausfallen. Das gaben jetzt Organisator Marcus Hoselmann vom Veranstalter upletics und AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock bekannt. Mit Blick auf das Verbot der Landesregierung für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober haben die Organisatoren entschieden, den Firmenlauf in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. „Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen für uns an erster Stelle“, sagt Kock und ergänzt: „Natürlich wissen wir, dass sich die Firmenläufer jedes Jahr ganz besonders auf die Veranstaltung in Bochum freuen. Deshalb bedauern wir die Absage umso mehr.“

Startplätze bleiben bestehen

„Eine erneute Terminverschiebung im Jahr 2020 kam für uns nicht in Betracht. Wir sind überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. In diesem Jahr wird es leider keinen AOK-Firmenlauf in Bochum geben. Wir starten jetzt die Planungen und freuen uns auf die zwölfte Auflage im nächsten Jahr“, so upletics-Geschäftsführer Marcus Hoselmann.

Der Veranstalter bietet unter anderem die Möglichkeit, die bereits gebuchten Startplätze in das Jahr 2021 zu übernehmen. Weitere Informationen gibt es online unter: www.aok-firmenlauf-bochum.de. Fragen werden gerne auch per E-Mail an: kontakt@upletics.de beantwortet.