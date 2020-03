Bei dem Frühlingsvergleich des Emscher Ruhr-Turnverbands haben mehrere Nachwuchsturnerinnen des Turnzentrums teilgenommen. Für alle war es der erste Wettkampf und damit ein besonders aufregendes Ereignis.

Trainerin Sophia Nicolin war begeistert von den Leistungen ihrer Turnerinnen. Vor allem Anna Ränsch meisterte den Wettkampf mit Bravour. Anna musste als einzige TZ-Turnerin im ersten Durchgang des Wettkampfes turnen. Dies ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen, davon ließ sie aber kaum etwas spüren.

Die achtjährige Pauline Kapaan konnte den dritten Platz erreichen und nahm dann mit vollem Stolz die Medaille entgegen.

Auch die anderen Turnerinnen zeigten gute Leistungen – ein toller Erfolg für den ersten Wettkampf.

„Der Frühlingsvergleich war ein besonderer Wettkampf für das Turnzentrum“,

so Stützpunktleiter Dominik Reichert. „Es haben noch nie so viele Turnerinnen von uns bei einem Wettkampf teilgenommen. Trainerin Sophia Nicolin schreibt so mit ihren Schützlingen Vereinsgeschichte“.