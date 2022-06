Nach rund zehnmonatiger Bauzeit ist die Modernisierung der Sportanlage Wohlfahrtstraße abgeschlossen. Das Gelände verfügt jetzt über einen mehr als 7.000 Quadratmeter großen Fußball-Kunstrasenplatz, den abends sechs LED-Flutlichtmasten bestrahlen. Das gesamte Projekt inklusive aller Arbeiten hat rund 1,3 Millionen Euro gekostet. In der vergangenen Woche gab Oberbürgermeister Thomas Eiskirch den Platz offiziell frei.

Vor den an der Oberfläche sichtbaren Neuerungen standen umfangreiche unterirdische bergbauliche Sicherungsmaßnahmen. Denn in etwa 15 Meter Tiefe verlaufen etliche Kanäle, Flöze, Schächte und ein Bach. Alles wurde mit einem Zement-Kalk-Gemisch verfüllt und zusätzlich mit einem Geogitter stabilisiert, um in Zukunft eine Absenkung des Platzes zu verhindern.

Bei den Arbeiten zur Modernisierung der Anlage sind rund 2.100 Kubikmeter Boden abgetragen worden, 1.600 Meter Drainageleitungen verlegt, 1.200 Quadratmeter Pflaster aufgebracht und 5.100 Tonnen Tragschichtmaterial für die Wege und den Fußballplatz bewegt. Zusätzlich schützt ein begrünter Wall die Anwohner vor den Geräuschen des Spielbetriebes.