Aus Spanien kommt ein neuer Trendsport nach Bochum. Auf dem Gelände des SV Langendreer 04 entsteht eine Padel-Tennis Anlage.

In Herne gab es mal eine Padel-Tennis-Anlage. Doch diese ist seit einiger Zeit geschlossen. Die nächsten Anlagen sind in Werne, Kamen und Essen. Nun entsteht auf dem Gelände des SV Langendreer 04, Am Leithenhaus 14, eine weitere Anlage mit vier Courts. Initiator ist der ehemalige VfL-Bochum-Spieler Marcel Maltritz, der dabei von Deutschlands bestem Padelspieler Darek Nowicki unterstützt wird.

Maltritz spielt selber Padel-Tennis



„Vor vier Jahren hat ein Freund mich zu der Anlage im Herner Gysenbergpark genommen. Da habe ich es einfach ausprobiert und hatte viel Spaß“, erinnert sich Maltritz. Bei Padel-Tennis handelt es sich um einen schnellen Sport, der in einem Glaskäfig mit einer Größe von zehn mal 20 Metern im Doppel gespielt wird. „Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash“, ordnet der Betreiber der padelworld Bochum den neuen Trendsport ein.

Außerdem sei der Sport einfach zu erlernen und habe einen „hohen Suchtfaktor“. „Padel hat in Spanien, Holland, Italien und neuerdings in Skandinavien einen sehr großen Zuspruch. Daher sehe ich in Deutschland und mit Bochum mitten im Ruhrgebiet eine gute Möglichkeit, den Sport zu etablieren“, meint Maltritz. Er wolle den Sport möglichst auch den Studenten der Ruhruniversität anbieten. „Das ist dort eine richtig gute Chance für den Sport.“

Ansiedlung auf dem Gelände des SV Langendreer 04



Nun wird die padelworld Bochum auf dem Gelände des SV Langendreer 04 gebaut. Jedoch war es nicht so einfach, ein geeignetes Gelände zu finden. „Gespräche mit der Stadt Bochum und der Wirtschaftsentwicklung Bochum liefen über einen sehr langen Zeitraum“, so der 41-Jährige. Nach und nach haben sich mit dem SV Langendreer Gespräche entwickelt und herausgestellt, dass man gerne zusammenarbeiten möchte.

Aktuell wird die Tennis-Anlage des SV durch das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ saniert. Doch damit hat die Fläche des ehemaligen Fußball-Profis nichts zu tun. Er finanziert sie aus eigenen Mitteln. So entsteht eine kommerzielle Outdoor-Anlage, bei der sich jeder Sportbegeisterte einen Schläger leihen und spielen kann. „Wenn alles nach Plan verläuft, dann ist die Anlage Mitte bis Ende September fertig“, sagt Maltritz abschließend.

