Der VfL Bochum hat im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Erzgebirge Aue gab es Seufz eine 0 zu 1 - Niederlage.

Oh,nee....

Nach einer ausgeglichenen ersten halbe Stunde hat der VfL nach einer Ecke den Rückstand kassiert.

Oh, neee...

Da hatte Aue einfach die besseren Chancen und sorgte für die eine oder andere Unsicherheit in der VfL-Abwehr. Obwohl in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt wurde haben unsere Jungs kein Tor geschossen. Verdient verloren trotzdem,naja beim nächsten mal kann ich mein Türklinkenschild sicher wieder drehen.

Bleibt am Ball ,Jungs.